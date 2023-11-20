На Порогах открыли бутербродную «ПоЕли»

Владельцы позиционируют новое заведение как кафе-музей

У исторической ГЭС «Пороги» в Саткинском районе 19 ноября открылось новая бутербродная «поЕли» в помещении старого гаража, которому столько же лет, сколько и самой ГЭС. Первые посетители пишут, что заведение напоминает уютное кафе в альпийской деревушке.



Владелица и автор проекта Татьяна Сергеева ставила целью сохранить историческое здание и сделать его современным: так, в старой кладке «прорубили» панорамное окно, открыв живописный вид на горы и реку. От бывшего гаража, по сути, остались стены с вековой каменной кладкой и деревянный потолок из толстых балок. Интерьер сделан с нуля.

В меню — пицца, бутерброды, хачапури, десерты. Атмосферное местечко со дня открытия притягивает туристов, которые приезжают на Пороги. Здесь явно не хватало современного общепита, так элегантно встроенного в ландшафт.