На площади Революции в Челябинске выступят более 400 исполнителей

Они споют знакомые каждому песни

В столице Южного Урала состоится первый певческий фестиваль «Урал — Россия». В субботу, 27 июля, на площади Революции выступят хористы из Челябинской области, Северной Осетии, Удмуртии, Башкортостана, Ставрополя и Вологды. Как рассказали в Челябинской филармонии, концерт объединит любителей музыки со всей страны.

В программе фестиваля — русские народные, патриотические и детские песни. Около 450 исполнителей выступят не в концертном зале, а прямо под открытым небом, чтобы челябинцы смогли не только послушать, но и присоединиться к знакомым мотивам и почувствовать себя частью большого хора.

«Через музыку люди будут воспевать нашу родину, силу народа, мужество, традиции и красоту страны», — отметили в филармонии.

Фестиваль стартует 27 июля в 18:00. Вход свободный.