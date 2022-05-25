На площади Революции в Челябинске установили машины для автогородка

Скоро появится имитация поста ДПС, макеты светофоров и копия автобусной остановки

У памятника Ленину начался монтаж детского автогородка. На асфальте разметкой обозначили дороги с пешеходными переходами и установили автомобили — маленькую машину дорожно-патрульной службы и автобус.



В планах оборудовать автогородок светофорами, знаками дорожного движения и другими объектами. Еще на площадке появятся имитацию автобусной остановки и железнодорожного переезда с тоннелем. Даже лежачих полицейских хотят положить — чтобы было все, как на настоящей дороге.

Как поясняют в администрации Челябинска, автогородок нужен, чтобы проводить практические занятия для детей школьного и дошкольного возрастов. Уроки организуют сотрудники ГИБДД.

Покататься здесь на самокатах или велосипедах вряд ли получится. Сейчас объект огородили забором, а позже хотят выставить охрану. Осенью автогородок перенесут либо в Центр детского творчества, либо в детско-юношеский центр в Тракторозаводском районе.

Напомнить, что также аттракцион, посвященный дорожному движению, появится в горсаду им. Пушкина. В «Лукоморье» планируют установить миниатюрную автомобильную заправку.