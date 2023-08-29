На площади Революции в Челябинске появится дополнительная подсветка

Проект архитектурного освещения уже в разработке

На площади Революции в центре Челябинска установят дополнительную подсветку. Проект освещения уже находится в разработке. Об этом рассказала мэр города Наталья Котова.



Чтобы начать работать над архитектурной подсветкой, в сквере у площади рабочие очистили площадку от больных деревьев.

«Мы дорабатываем площадь Революции, потому что она темная. Не может быть в центре города площадь темнее, чем другие общественные пространства», — убеждена Наталья Котова.

Новое освещение появится не только на площади, но и на многоквартирном доме напротив. Здание бывшего гастронома сейчас закрыто баннерами, его фасады на ремонте. Архитектурная подсветка будет выходить не только на площадь Революции, но и на улицы Кирова и Цвиллинга.