На скейт-площадке на площади Революции сегодня торжественно открыли сезон. С 1 июня здесь будут проводить мастер-классы по скейтборду, катанию и прыжкам на самокатах, велосипедах. 

Как сообщил Первому областному информагентству начальник управления по физкультуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников, с 10:00 на площадке будут работать инструкторы от «Активного города». Занятия для всех бесплатны.

«Мы всем рекомендуем тренироваться в шлемах, наколенниках и налокотниках, особенно если вы новичок», — добавил Максим Клещевников.
Этим летом в Челябинске откроются еще два спортивных объекта для экстремальных видов спорта: бетонный скейт-парк в парке Тищенко и у дворца спорта «Юность», где сейчас идет строительство.