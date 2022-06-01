На скейт-площадке на площади Революции сегодня торжественно открыли сезон. С 1 июня здесь будут проводить мастер-классы по скейтборду, катанию и прыжкам на самокатах, велосипедах.
Как сообщил Первому областному информагентству начальник управления по физкультуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников, с 10:00 на площадке будут работать инструкторы от «Активного города». Занятия для всех бесплатны.
«Мы всем рекомендуем тренироваться в шлемах, наколенниках и налокотниках, особенно если вы новичок», — добавил Максим Клещевников.
Этим летом в Челябинске откроются еще два спортивных объекта для экстремальных видов спорта: бетонный скейт-парк в парке Тищенко и у дворца спорта «Юность», где сейчас идет строительство.
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