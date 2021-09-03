На площади Революции откроется выставка картин непарадного Челябинска

В экспозицию вошли пейзажи городских окраин и коллажи от художника Владислава Ваганова

В Челябинском музее изобразительных искусств 9 сентября откроется выставка «Метаморфозы Воскресного дня. Посвящение Челябинску». Это персональная экспозиция челябинского художника Владислава Ваганова, которую он посвятил 285-летию города. В музее будут выставлены работы художника разных лет: здесь акварельные пейзажи челябинских окраин из начала нулевых и современные абстрактные коллажи, которые будут представлены публике впервые.

Сам автор рассказывает, что его новые работы — «автопортреты» внутреннего состояния, визуальные размышления на тему настроения.

«Мне интересно углубляться в вопросы телесности, самоидентификации. Нравится быть таким себе Виктором Франкенштейном, который собирает новое существо по фрагментам», — делится Владислав.

Творчество автора охватывает множество тем — от женских портретов и бытовой жизни до античных и библейских сюжетов. В работах Владислава Ваганова с первого взгляда видна необычная авторская техника: даже объекты, описанные четкими линиями, воспринимаются как абстракция.

Выставка «Метаморфозы Воскресного дня. Посвящение Челябинску» откроется 9 сентября в 18:00 и будет работать до 10 октября в зале имени архитектора Е. В. Александрова на площади Революции, 1.

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