На первом концерте в Челябинске Шатунов целый час раздавал автографы

Вспоминаем сольное выступление Юрия Шатунова в ЦДС в 2007 году

«Шатунов вышел на сцену, сильно прихрамывая. Рассказал, что он буквально только что из Екатеринбурга, и после концерта ему пришлось очень быстро убегать от поклонников: „Неудачно сел в машину, подвернул ногу“. Зал в ЦДС был полный, люди стояли в проходах. Те, что стояли. конечно танцевали. Перед сценой не было никаких полицейских и металлических заграждений: девчонки прыгали, посылали Юре воздушные поцелуи, плакали, бросали записки с признаниями в любви навеки. Что меня поразило — это возраст публики. От пяти лет до шестидесяти! Бабушки тоже танцевали и плакали. Я нисколько не преувеличиваю»,

— рассказал Первому областному информационному агентству Виктор Загвоздин.

23 июня солист группы «Ласковый май» умер от острой сердечной недостаточности в домодедовской больнице. Ему было 48 лет, и его скоропостижный уход поклонники пока осознать не могут.Мальчик из Оренбургского детдома (школа-интернат № 2), того самого, где спустя 30 лет будет расти и звезда ТикТока Даня Милохин, Юрий Шатунов для поколения 1990-х стал музыкальным фоном главных событий юности. Даже не фоном, нет — он был буквально участником этих событий. Под его хиты танцевали на дискотеках в пионерлагерях и в университетах, встречались, влюблялись, расставались, рыдали, писали стихи, засыпали и просыпались миллионы девочек и мальчиков.Чудо «Ласкового мая», пожалуй, не повторила больше ни одна российская поп-группа. Дело даже не в сентиментальной истории детдомовца из провинции и не в феноменальном успехе, который из привокзальных киосков шел по стране как мощный лесной пожар, а в том, что поклонники Шатунова его ни разу не разлюбили, не разочаровались, не забыли, когда выросли.Песни, ориентированные прицельно на 13-15-17-летних подростков, не утрачивали свою волнительную силу и для 40-50-60-летних взрослых.Три-пять хитов, написанных в конце 1980-х руководителем музыкального кружка ДК «Орбита» в городе Оренбурге Сергеем Кузнецовым, Шатунов мог петь сколько угодно тысяч раз: публика готова была плакать ровно столько же. Юрий всю жизнь звал Сергея Кузнецова Кузя, считал настоящим другом и именно из-за авторских прав на эти песни несколько последних лет судился с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным.Судебная тяжба, конечно, была эпичная и многолетняя, тянулась чуть ли не с 1992 года. Каждая из сторон потрясала документом с подписью Кузнецова о передаче авторских прав на стихи и музыку главных хитов группы. Шатунову и его адвокату Асель Мухтаровой-Казарновской удалось доказать, что у Разина бумаги поддельные.Суд вернул Шатунову право петь (впрочем, он и так их пел), а Андрей Разин из США заявил, что название группы «Ласковый май» зарегистрировано в США, и «эти права никакой российский суд отобрать не может», грозил Шатунову огромными исками от правообладателя.Суд Промышленного района Ставрополя вынес решение в пользу Юрия Шатунова две недели назад, 16 июня.О концерте в Центре делового сотрудничества (ЦДС) в Челябинске в июне 2007 года мы вспоминали с журналистом «Комсомольской правды. Челябинск» Виктором Загвоздиным, который готовил оттуда репортаж.



Концерт Юрия Шатунова в Челябинске (июнь, 2007 года). Очередь в гримерку. Фото: Виктор Загвоздин



Концерт Юрия Шатунова в Челябинске (июнь, 2007 года). Фото: Виктор Загвоздин



Журналист вспоминает, что после концерта Юрий целый час подписывал афиши и диски (в коридоре была огромная толпа, все терпеливо ждали очереди). Потом налил себе кофе и принял в гримерке несколько журналистов. Говорили о жизни в Германии, где Шатунов к тому времени жил, о маленьком сыне, которому было восемь месяцев, о жене-немке, с которой он объяснялся на пальцах. Ночью Шатунов поехал в Магнитку: у него тогда был серьезный гастрольный тур по России.

Главная фотография к этому тексту сделана Виктором Загвоздиным как раз в тот вечер, в гримерке ЦДС.





Еще одна фотография из гримерки в ЦДС, сделанная во время интервью (фото: Виктор Загвоздин)

Культурологам и психологам еще предстоит разгадать эту магию, когда наивные строчки, положенные на самую бесхитростную музыку и исполненные солистом с очень скромными вокальными данными, создали явление под названием Юрий Шатунов — звезду, который по щелчку, на раз, легко и тридцать, и сорок лет спустя включал в каждом из его фанатов подростка. Юного, тревожного, мечтательного, который обливался слезами от несчастной или счастливой любви.







Так выглядит чарт Яндекс Музыки прямо сейчас, 24 июня

Прощание с Юрием Шатуновым состоится во вторник, 28 июня, на Троекуровском кладбище Москвы.

Фотография с последнего концерта Юрия Шатунова в Cricus City Holl 2 апреля 2022 года (Москва), фото: shatunov.com



