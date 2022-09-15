На парковке в центре Челябинска пройдет шоу каскадеров

В программе битва автомобилей и прыжки машин в огненное кольцо

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С 15 сентября на парковке у Торгового центра проведут «Шоу каскадеров». Под открытым небом устроят представление с битвой автомобилей, прыжками с трамплина и другими трюками. Одного из каскадеров планируют поджечь.



Перед зрителями выступит Трансформер, собранный на базе автомобиля Lad’ы, жуткие автомобили-монстры из фильма «Безумный Макс» и машинки из мультфильма «Тачки».

Известно, что мероприятие проводит российский театр «Каскадер». Создатель шоу — 62-летний Геннадий Кочерга, мастер-спорта по авторалли и автокроссу, а еще авиаконструктор. Он придумывал трюки и собирал автомобили, способные разделяться на две части и ездить на задних колесах. Машины для шоу готовили в Краснодарском крае, в городе Новокубанск.

Шоу пройдет с 15 по 18 сентября. После бродячие артисты планируют ехать в Самару.

Напомним, что летом на эту же площадку приезжал цирк из Новосибирска «Золотой Дракон».



О других мероприятиях в эти выходные читайте в афише.



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