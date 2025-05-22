На Парижский полумарафон в Челябинскую область «прилетит» NLO

Группа станет хедлайнером концертной программы спортивного праздника в Нагайбакском районе

Группа NLO станет хедлайнером концертной программы Парижского полумарафона — 2025, который стартует в Нагайбакском районе Челябинской области в последний день весны, сообщили в оргкомитете мероприятия.

NLO — это русскоязычная музыкальная группа, стремительно набирающая популярность благодаря своей энергичной танцевальной музыке с оригинальным этническим флером в исполнении.

«Простые, но емкие тексты, харизматичность, яркие голоса, топ-чарты, хиты с T-Killah, Григорием Лепсом, Анет Сай, Катей Лель, Кравцем, RASA, Леонидом Руденко и другими — все это группа NLO. А еще вы точно знаете их по песням „Танцы“, „Не грусти“, „Холодно“, „Влюбляешься зря“ и другим», — говорится в сообщении.

В дни проведения полумарафона музыканты поднимутся на сцену Парижа дважды: вечером первого дня и после финиша ночного забега.