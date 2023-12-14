На один день в Челябинск приехал Театр наций

Спектакль «Моими глазами» сыграют вечером 14 декабря на сцене Молодежного театра

Однодневные гастроли московского Театра наций 14 декабря организованы для педагогов и наставников и приурочены к Году наставника, каким был объявлен 2023 год. Часть билетов, по ходатайству уполномоченного по правам ребенка Челябинской области Евгении Майоровой, была отдана педагогам и тьюторам, занимающимся с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями. Кроме того, места в зале займут педагоги фонда «Наше место», а также сотрудники ТМК и группы «Синара».

Спектакль «Моими глазами» (12+), который увидят челябинцы, — это четыре истории о Великой Отечественной войне, одну из которых, свою собственную, рассказывает народный артист России Авангард Леонтьев. Три из четырех монологов основаны на реальных событиях и документах. Режиссер Дмитрий Сердюк настаивал, что читать их нужно максимально тихо: чтобы подчеркнуть, как буднично жизнь каждого отдельного человека изменила война.

Гастроли московского Театра наций — благотворительный проект Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара».