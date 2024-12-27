Спектакли на морозе: в Магнитогорске актеры сыграют прямо на улицах

В «Притяжении» пройдет фестиваль уличных театров

В магнитогорском парке «Притяжение» пройдет фестиваль уличных театров «Рождественские чудеса» (6+). Артисты из Татарстана, Поволжья и Москвы покажут мини-представления, клоунаду, трюки на ходулях и перформансы. Как рассказали в пресс-службе городского курорта, постановки будут давать до конца новогодних праздников.

Так, 28 декабря для магнитогорцев выступят артисты Альметьевского театра «Легкие крылья». Они покажут сказку «Оле Лукойе» о снах и заветных желаниях и буффонаду «Колокольчики» с танцами и звучанием шарманки. На следующий день выступит клуб исторических реконструкций.

В новом году представления продолжатся 2 января. В этот день самарский театр «Пластилиновый дождь» покажет шоу на ходулях «Белые сны», на следующий день те же артисты выступят с постановкой «Хранители времени», а 4 января — акробатический перформанс с 3D-декорациями и клоунаду в одном флаконе «Лунная рапсодия». Также на улицы выйдет Атмосферный театр LUMidea — 3, 4, 5 и 6 января с театрализованным интерактивным выступлением.

Артисты будут ждать гостей на бульваре у фонтана «Стальное сердце Родины», а 5 и 6 января и на детской площадке «Приключения». Все выступления небольшие, от 20 до 40 минут, чтобы зрители и артисты не замерзли.