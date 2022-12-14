На набережной Челябинска сегодня утром включили новые арт-объекты: скульптуры двух медведей в зеленых шарфах и с ними в комплекте электрические лампочки накаливания. Связь между зверями и осветительными приборами, вероятно, объясняется тем, что вся праздничная композиция — это подарок Челябинску от компании «Фортум».
Как анонсировала накануне администрация Челябинска, новые новогодние арт-объекты будут закончены в пятницу, 16 декабря. Здесь же, в Арт-сквере, уже установлена и по вечерам зажигается новогодняя ель, которая сделана по образу и подобию светящегося дерева испанского архитектора Серджио Себастиана, только в четыре раза ниже.
Медведи на набережной состоят из белых огоньков и украшены зелеными шарфами. Скульптуры будут на этом месте до 15 марта.
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