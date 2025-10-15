На набережной реки Миасс в центре Челябинска появились мозаичные человечки

Новый яркий арт‑объект завершат весной следующего года

«Важен каждый чел!» — такая фраза в окружении разноцветных человечков появилась на набережной в центре Челябинска. Не просто забавный слоган, а целое мозаичное полотно, созданное силами двухсот горожан. Корреспонденты Первого областного медиахолдинга узнали, где искать новую локацию для селфи.





Панно расположилось на подпорной стене, ведущей вдоль набережной неподалеку от Арт-сквера. Издалека оно выделяется своими яркими цветами: небесно-голубым фоном, красными, зелеными и желтыми полосками. Когда подходишь поближе, ты понимаешь, что полоски — это человечки, представляющие разные профессии. Узнаваемы танцоры, акробаты, велосипедисты, балерины, баскетболисты.





«Наш мозаичный проект посвящен Челябинску и его жителям. Поэтому и появилось такое название проекта со словом „чел“. „Чел“ — это Челябинск, человек, живущий здесь, такой собирательный образ яркого и эмоционального мегаполиса. И наши участники проекта были обычными горожанами. Они создавали образ Челябинска как динамично развивающегося города, яркого, населенного молодыми людьми»,— поделилась руководитель мозаичной мастерской «Смальта Студио» Ирина Клещенко.

Изначально панно должно было украсить дворик на улице Цвиллинга, но вмешался случай. Министерство архитектуры области предложило выйти за рамки небольшого помещения и раскрасить какую-то значимую для горожан площадку, некую точку притяжения.

Образы человечков продумывали горожане. Так, девушки создавали балерин (хотя ни одна прима не приходила на мастер-классы), мужчины — спортсменов и силачей с гантелями. А кто-то смог изобразить себя с другом.





Сейчас мозаика пока еще в стадии доработки, она заняла небольшую площадь, но к весне авторы проекта хотят расширить ее на набережную со стороны филармонии и картинной галереи.





Напомним, в прошлом году первое мозаичное панно, созданное руками горожан, появилось в арке дома № 69 на улице Коммуны.