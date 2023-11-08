В Арт-сквере на набережной начался демонтаж самого крупного детского аттракциона — винтовой горки, которая была закрыта для посещения еще в июле.
Как сообщил редакции Кирилл Ковальчук, первый заместитель генерального директора компании «ЭВИС», которая ведет работы, аттракцион не подлежит ремонту. Он будет демонтирован, а на этом месте установят точно такую же горку.
«Мы выяснили, что старая горка свое отслужила. Мы ее увезем и заменим на новую, почти в точности такую же. Это достаточно быстро: максимум работа займет две недели»,
— так ответил на вопросы Первого областного информагентства Кирилл Ковальчук.
Горка была закрыта наряду еще с несколькими детскими аттракционами, либо поломанными, либо не соответствовавшими требованиям техники безопасности. Сейчас их на площадке уже нет. Мы подробно рассказывали о детском городке в Арт-сквере здесь. Тогда упаковали в пластиковый короб беговое колесо, на котором семилетнему ребенку оторвало кончик пальца. Мэрия Челябинска приняла решение законсервировать и колесо, и батуты, которые вызывали вопросы у родителей, и зеленую винтовую горку.
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