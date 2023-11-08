На набережной Челябинска демонтируют детский аттракцион

Горка признана аварийно опасным объектом и ремонту не подлежит. Ее заменят на новую

«Мы выяснили, что старая горка свое отслужила. Мы ее увезем и заменим на новую, почти в точности такую же. Это достаточно быстро: максимум работа займет две недели»,

— так ответил на вопросы Первого областного информагентства Кирилл Ковальчук.