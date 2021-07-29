На международном фестивале состоится показ сериала, снятого в Златоусте

Постапокалиптический триллер «Выжившие» попал в программу Realist Web Fes

На международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest состоится показ нового триллера режиссера Андрея Прошкина «Выжившие». Сериал снимали в Златоусте, Миассе и Сатке. Большая съемочная группа приезжала в сентябре и ноябре 2020 года и работала по несколько недель. Массовку набирали среди местных жителей. Главные роли в сериале сыграли Артур Смольянинов, Алексей Филимонов и Дарья Савельева.Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в Нижнем Новгороде с 29 июля по 1 августа. Как сообщили Первому областному информационному агентству в оргкомитете, вечером 31 августа будет показана первая серия «Выживших». Показ будет закрытым, вход только по пригласительным.«Выжившие» — фильм о постапокалиптическом мире, где среди людей распространяется странный вирус. Он поражает участок мозга, отвечающий за сон. Теперь если человек проспит дольше трех часов — он умрет. Мир охвачен паникой. В центре событий — группа выживших, которые пытаются выбраться из обезумевшего города.

Автор Автор фото Алексей Потапов

Для Златоуста съемки сериала стали большим событием . К процессу привлекались городские службы: ГАИ огородила съемочную площадку, рядом часто дежурила бригада скорой. Медики были наготове во время трюков — например, когда снимали столкновение автобуса и автомобиля.



Автор фото Алексей Потапов

Сериал «Выжившие» создали эксклюзивно для мультимедийного сервиса Okko. На странице сервиса сообщается, что сериал планируют выпустить осенью 2021 года.