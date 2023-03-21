На пустом стеклянном кубике кофейни «Апельсин», закрытой весной 2021 года, появилась новая красная вывеска — «Наше место». Эта кофейня была последней из сети «Апельсинов», создатель и владелец которых Роман Похлебаев позиционировал заведения как место с исключительно качественным Illy, а также сложным дорогим меню.
Два года аквариум в двух шагах от ТРК «Куба» пустовал с крупной надписью «Аренда» на витринных окнах. Недавно там замечено движение и сменилась вывеска. Дверь пока закрыта, но внутри появились кресла, стулья и столы, пока не расставленные.
Мы связались с инклюзивным клубом «Наше место», чтобы уточнить, имеют ли они какое-либо отношение к новому заведению.
«Нет, мы даже не знаем, кто это открывает. Нам прислали фотографию, мы удивились. Сейчас мы регистрируем наш товарный знак, но это никак не помешает кофейне называться так же. Будут различаться шрифты и начертания, но само словосочетание не является уникальным и не может принадлежать только нам. Мы, конечно, мечтаем, что когда-нибудь откроем инклюзивное кафе, где колясочники смогут работать бариста и официантами. В Петербурге такое есть, кстати. Но пока это только мечты»,— прокомментировала координатор клуба Анастасия Водопьянова.
О времени открытия и концепции нового заведения пока подробностей нет. Судя по косвенным признакам, в помещении еще предстоит сделать ремонт.
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