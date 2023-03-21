На месте кофейни «Апельсин» открывается «Наше место»

Но к инклюзивному клубу заведение никакого отношения не имеет

«Нет, мы даже не знаем, кто это открывает. Нам прислали фотографию, мы удивились. Сейчас мы регистрируем наш товарный знак, но это никак не помешает кофейне называться так же. Будут различаться шрифты и начертания, но само словосочетание не является уникальным и не может принадлежать только нам. Мы, конечно, мечтаем, что когда-нибудь откроем инклюзивное кафе, где колясочники смогут работать бариста и официантами. В Петербурге такое есть, кстати. Но пока это только мечты»,

— прокомментировала координатор клуба Анастасия Водопьянова.