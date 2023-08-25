На месте челябинского клуба 3.12 откроется коктейльный бар «Герц»

Концепция заведения при этом почти не изменилась

В арт-кластере Svoboda2, на месте клуба 3.12 (Свободы, 2к1) открывается новое заведение «Герц». Это будет коктейльный бар с электронной музыкой.



Команда 3.12 в июле оставила свою основную площадку и стала устраивать вечеринки в разных точках города и на природе. На Svoboda2 тоже. Там промоутеры делают однодневный фестиваль «Это было лето».

Приглашать для выступлений планируют музыкантов в стилях downtempo, indie dance и organic.



Официальное открытие намечено на 1 сентября. Хедлайнером станет петербуржский дуэт диджеев Far&High. Они дебютировали на сцене в 2020 году и сразу же вошли в топ-5 лучших независимых исполнителей танцевальной музыки по версии сайта BeatStats.

Вечеринка-открытие стартует в 22:00, 18+.