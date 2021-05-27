На ленд-арт-фестиваль «Острова» в Челябинской области съедутся художники и скульпторы со всей страны

Специальная экскурсия по творческой территории запланирована уже на 30 мая

С 28 мая на островах озера Сунгуль при загородном клубе «Острова Ершовы» стартует творческий ленд-арт-фестиваль. В прошлом году десятки художников и скульпторов создали здесь несколько арт-объектов, используя в работе природные материалы и металлы: зеркальные фламинго, динозавры из веток, человек из соломы и деревянные дельфины украсили территорию парка.





Тема фестиваля в 2021 году — «Эволюция». Организаторы предлагают художникам поразмышлять на тему движения и развития. Кстати, к финалу фестиваля художники (а некоторые из них уже объединились в союзы) создадут не только собственные проекты, но и какой-то коллективный арт-объект. Среди участников — пермские скульпторы Алексей и Марина Татариновы, Вадим Полин из Хабаровска, Влад Рогулин из Новосибирска, Алексей Дьяков из Москвы.





Пока художники работают, для зрителей будут проводить художественные мастер-классы, лекции, кинопоказы и концерты. Цикл мероприятий откроется сборной экскурсией (в 14:00) по территории клуба и концертом инди-группы Aarti (16:00). А дальше гостей ждут в понедельник 31.05 на семейный мастер-класс «Ловец снов» и лекцию скульптора и арт-директора Константина Евдокимова. Зарегистрироваться и узнать дорогу можно здесь.

Кстати, ленд-арт-фестиваль — не единственный в эти выходные. Полный список фестивалей лета в Челябинской области смотрите здесь.