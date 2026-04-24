На «Курчатов фесте» в Челябинске выступят Евгений Миронов и Александра Урсуляк

Шедевры оперной музыки представят Ольга Перетятько и Иван Гынгазов

9 и 10 июля в Челябинске состоится «Курчатов фест 2026» (6+). Праздник музыки пройдет под открытым небом при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Это событие станет важным шагом в укреплении культурного статуса региона. Звездными гостями станут Евгений Миронов и Александра Урсуляк, Ольга Перетятько и Иван Гынгазов, сообщает пресс-служба Челябинской филармонии.

9 июля на сцене фестиваля прозвучит «Сон в летнюю ночь» — музыкально-литературная композиция по мотивам комедии Уильяма Шекспира. В главных ролях — звезды российской сцены Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Аккомпанировать им будет Государственный симфонический оркестр Челябинской области. Художественный руководитель и главный дирижер — Алексей Рубин.

10 июля жителей и гостей города ждет оперный вечер мирового уровня. Выступят Ольга Перетятько (сопрано) — голос, звучащий на лучших сценах мира, от Метрополитен до Ла Скалы, и Иван Гынгазов (тенор) — солист Большого, Мариинского и ведущих европейских оперных театров. В программе — арии и шедевры оперной классики.

Билеты на фестиваль поступят в продажу 27 апреля, а приобрести их можно будет только на сайте Челябинской филармонии.

