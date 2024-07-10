На «Курчатов фесте» в Челябинске выступит Лариса Долина

В этом году фестиваль проведут в два дня

В завершение трудовой недели, 11 и 12 июля, в Челябинске во второй раз состоится фестиваль классической музыки «Курчатов фест». На площади Науки у памятника Курчатову под открытым небом выступят четыре звезды мировой сцены, в том числе Лариса Долина. О предстоящем празднике музыки рассказали в Челябинской филармонии.

В четверг, 11 июля, на открытой сцене перед челябинцами предстанет народная артистка России Лариса Долина. Аккомпанировать ей будет лауреат международных конкурсов, пианист, с детства страдающий полной слепотой, Олег Аккуратов.

Во второй день фестиваля, 12 июля, в Челябинске с шедеврами классической музыки впервые выступят звезды мировой оперной сцены Ильдар Абдразаков и солистка Мариинского театра Елена Стихина, выступающая в Парижской национальной опере, Большом театре Женевы и Национальной опере Нидерландов.

Выступать приглашенные гости будут вместе с симфоническим оркестром Челябинской области — творческим брендом промышленного региона. За дирижерский пульт оркестра в разные дни фестиваля встанут выпускник Уральской государственной консерватории Михаил Перевалов и художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин.

Прямая трансляция с «Курчатов феста» стартует на телеканале ОТВ 11 и 12 июля в 20:00.