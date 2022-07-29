На крыше челябинского ресторана выступит диджей из Москвы

Sputnik играл свои сеты в клубах Европы и Южной Америки

На крыше ресторана «Шах и Мята» выступит московский диджей Sputnik. Со своими DJ-сетами в жанре хаус он неоднократно выступал на вечеринках в Амстердаме, Берлине и Бразилии, а 29 июля в 21:00 сыграет в Челябинске.







На поддержке у московского музыканта — челябинские Wigglewop, Gedonist, Jolly M8 и другие диджеи. Играть будут хаус, итало-хаус и нью бит — это танцевальная электронная музыка небольшой скорости с зацикленными ритмами. Просто сидеть и слушать такую музыку скучно из-за постоянно повторяющихся фрагментов, поэтому — только танцевать.

Билеты на вечеринку — по 800 рублей, купить их можно в паблике организаторов — SOLARIS sessions.



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