На книжную ярмарку в Челябинск приедет Денис Драгунский

Южноуральская книжная ярмарка — 2021 и форум Рыжийфест запланированы на 24—26 сентября

Официально объявлено о том, что в сентябре в Челябинске пройдут одновременно два крупных книжных форума: Южноуральская ярмарка и Рыжийфест. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции оргкомитет фестивалей.

В главном литературном событии сезона будут участвовать писатели, издатели, актеры, переводчики, литературные редакторы, журналисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска. В числе звездных гостей оргкомитет называет писателей Дениса Драгунского, Алексея Сальникова, Леонида Юзефовича, Яну Вагнер, драматурга Алексея Еньшина, Григория Пернавского. Они уже подтвердили свое участие.

Денис Драгунский специально отметил, что он не детский, а взрослый писатель, чтобы не было путаницы с аудиторией. Алексей Сальников, по-видимому, новинок не привезет, но как раз в середине сентября должна пройти премьера фильма по его книге «Петровы в гриппе», снятого Кириллом Серебренниковым и уже отмеченного на Каннском фестивале за лучшую операторскую работу. По пьесе ученика Николая Коляды Алексея Еньшина недавно закончен и скоро выйдет на экраны фильм «Родительский день» с Александром Палем и Агриппиной Стекловой в главных ролях.

Ожидается участие 23 издательств из четырех регионов России, которые представят свои новинки. В том числе приедут представители «Издательства Елены Шубиной», детского издательства «Настя и Никита», научно-популярного «Кучково поле», «Лайвбук», «Край Ра» и так далее.

Южноуральская книжная ярмарка и Рыжийфест предполагают целый набор форматов: творческие встречи, лекции, круглые столы, а также стендапы и театральные постановки. Отдельно будет работать детская площадка.

Тема Южноуральской книжной ярмарки — 2021 — «Открытые коммуникации».

«Мы хотим подчеркнуть, как важно контактировать, говорить и общаться. Под открытыми коммуникациями — мы понимаем под этим диалог в самом широком смысле», — подчеркнул член оргкомитета Южноуральской книжной ярмарки Рифат Абдрашитов.

Большинство мероприятий будут транслироваться онлайн. Отдельные события ярмарки пройдут в Миассе, Озерске, Сатке.