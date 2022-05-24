На Кировке открылась выставка об истории челябинского джаза

На стендах фото первого джазмена, рассказ о джаз-балете и подборка советских афиш

Во вторник, 24 мая, на Кировке открылась выставка, посвященная 90-летию челябинского джаза. На стендах рассказана история развития музыкального жанра на Южном Урале. Материалы подготовил Государственный архив Челябинской области.



На открытии выступил детский джазовый ансамбль — оркестр школьников сыграл на флейтах пьесу челябинского композитора Георгия Анохина «Шире шаг». Георгий тоже присутствовал на открытии — день вернисажа совпал с его днем рождения, известному флейтисту исполнилось 74 года.

«Все в моей жизни связано с джазом. И для меня Челябинск — это джазовый город. Я уже 20 лет работаю с оркестром „Флейты Челябинска“ от студии Baby-jazz. Потом с оркестром ЮУрГу. Надо сказать, мы поднялись на высокий уровень. Да, к нам приезжают прекрасные музыканты, но и мы чего-то стоим», — комментирует Георгий Анохин.

После официальной части музыковед Наталья Риккер провела экскурсию по выставке.

Первым джазменом Челябинска стал скрипач Анатолий Хайкин. В 1932 году он собрал первый в истории региона джаз-бенд — в коллективе было две скрипки, три саксофона, две трубы, тромбон, рояль, гитара, контрабас и ударные. Музыканты играли в ресторане «Гигант» при фабрике-кухне тракторного завода. Коллектив имел свой круг почитателей, а Анатолий Хайкин смог вдохновить многих музыкантов.

Первый джазовый ансамбль Челябинска в ресторане «Гигант»

Джаз был популярен на фронте в военное время — мажорные мотивы поднимали настроение солдат. После войны джаз продолжил существовать, и в 1969 году в городе собрали коллектив «Уральский диксиленд», который существует по сей день. На выставке представлены ранние фото ансамбля и афиши разных лет.





Самой популярной челябинскрй группой, которая играла фьюжен, стала группа «Сплав» Владимира Батракова. История коллектива началась в 1981 году со слияния студенческого ансамбля музыкального училища и ВИА «Гольфстрим». Музыканты играли все от жесткого джаз-рока до рок-н-ролла и баллад. Пару лет спустя группу пригласили в Челябинскую филармонию, где участники продолжили свою концертную деятельностью.

Выставка открылась в преддверии международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир». Фестиваль пройдет с 8 по 11 июня в Челябинске. Закроет фест стрит-парад — десятки джазменов пройдутся по Кировке, играя на музыкальных инструментах.