На Кировке открылась выставка «Архитектура Челябинска: вчера, сегодня, завтра»

На стендах — фото первых каменных домов, план города XVIII века и объекты, которые только строят

На Кировке начала работать выставка, посвященная архитектуре Челябинска. В экспозиции три раздела: прошлое города, его настоящее и будущее. Таким образом авторы хотят показать, как меняется Челябинск с годами.



В первый раздел включили архивные фото. На стендах повесят план Челябы конца XVIII века, выполненный по указу императрицы Екатерины II, и снимки первых каменных построек: храмов, купеческих домов и социально-культурных объектов. Важное место занимает стенд, посвященный советской архитектуре. На нем собраны снимки домов в стиле конструктивизма и неоклассицизма, а еще и необычные здания: Торговый центр, Театр драмы им. Наума Орлова, цирк, дворец спорта «Юность».

Современную архитектуру представят через новые городские объекты: набережную за филармонией и Ленинградский мост. Также на стендах проекты, которые только строят. В их числе высотки на Алом поле, велопешеходный мост и кафедральный собор на северо-западе.

Выставку приурочили к 286-летию Челябинска и ко Дню строителя. Материалы для экспозиции готовили Объединенный государственный архив Челябинской области совместно с Союзом строительных компаний Урала и Сибири.

Торжественное открытие экспозиции состоится 10 августа в 14:00.