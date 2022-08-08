На Кировке начала работать выставка, посвященная архитектуре Челябинска. В экспозиции три раздела: прошлое города, его настоящее и будущее. Таким образом авторы хотят показать, как меняется Челябинск с годами.
В первый раздел включили архивные фото. На стендах повесят план Челябы конца XVIII века, выполненный по указу императрицы Екатерины II, и снимки первых каменных построек: храмов, купеческих домов и социально-культурных объектов. Важное место занимает стенд, посвященный советской архитектуре. На нем собраны снимки домов в стиле конструктивизма и неоклассицизма, а еще и необычные здания: Торговый центр, Театр драмы им. Наума Орлова, цирк, дворец спорта «Юность».
Современную архитектуру представят через новые городские объекты: набережную за филармонией и Ленинградский мост. Также на стендах проекты, которые только строят. В их числе высотки на Алом поле, велопешеходный мост и кафедральный собор на северо-западе.
Выставку приурочили к 286-летию Челябинска и ко Дню строителя. Материалы для экспозиции готовили Объединенный государственный архив Челябинской области совместно с Союзом строительных компаний Урала и Сибири.
Торжественное открытие экспозиции состоится 10 августа в 14:00.