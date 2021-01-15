На Кировке откроется музыкальная рюмочная

Пока владельцы делают ремонт и очень ищут немецкое или чешское пианино

В феврале на Кирова, 100, там, где в подвальчике творческий Patrick Pub, откроется новая рюмочная «ФортеПьяно». Создатели обещают арочные окна, «родную» лепнину, пианино и симпатичного тапера под мухой. Музыкальное сопровождение преимущественно джазовое, напитки преимущественно крафтовые.





Новое заведение открывают владельцы «Патрика». В самый выживший бар на Кировке по вечерам набиваются толпы любителей всякого необычного, потому что в подвальчике регулярно проводят лекции, творческий встречи и актерские чтения. При этом кухни в «Патрике» нет, там физически отсутствует место для оборудования. А вот теперь над барчиком будет «ФортеПьяно», чья кухня успеет обслужить все столики двух заведений. За меню ответственен Евгений Михайлов, известный нам по проектам Barbaresco, буфету в филармонии и кейтерингу. Шеф обещает несколько специалитетов на музыкальную тему, но подробностей пока не раскрывает.

Бары будут отличаться атмосферой: если в «Патрике» можно демократично потусить и погрустить о закрытой Европе под что-то с непереводимой этикеткой, то в «ФортеПьяно» обещают декадентские настроения, фальшивые брильянты и вуали.

Создатели, кстати, ищут для заведения пианино. Готовы купить какое-нибудь немецкое или чешское, с историей. Предложения и контакты фарцовщиков можно направлять в директ бара в Instagram.