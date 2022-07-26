На Кировке челябинцев снимают на фотоаппарат 1933 года

Фотограф здесь же за пять минут проявляет снимки

В центре Челябинска появился ретро-фотограф. Мужчина в цилиндре стоит на Кировке с треногой, на которой закреплен старинный фотоаппарат с кожаной гармошкой. Фотограф предлагает гуляющим сделать кадр и через пару минут вручает готовый снимок. На черно-белых карточках — девушки со смартфонами, парни со скейтами и мужчины в кожанках.







Кажется, будто люди XXI века переместились на сто лет назад

Уличный фотохудожник — это Дмитрий Островский. Он с 2009 года занимается фотографией, а в последние пять лет увлекся съемкой на аналоговые камеры.

«В XIX веке фото занимались только в ателье и только люди с художественным и химическим образованием. Но скоро Kodak стал производить доступную пленку и фотоаппараты, которые можно брать с собой. Снимать стали все подряд. По городам начали ходить странники, которые за монету фотографировали прохожих. Я, получается, поддерживаю эту традицию», — поясняет Дмитрий Островский.

Главный инструмент Дмитрия — немецкий аппарат 1933 года Agfa Isolar 408. Его подарили ему для коллекции винтажной техники, на Ebay раритет стоит около 20 тысяч рублей. Фотоаппарат мог бы стать экспонатом в музее, но Дмитрий считает, что лучше технику использовать по назначению. Даже когда есть риск испортить камеру.

«Любой механизм должен работать. Настоящий самурай умирает в бою, а не на полке», — объясняет фотограф.

Фотоаппарат с эффектом «машина времени»



Перед съемкой Дмитрий тщательно выбирает локацию. Важен не только фон, композиция, но и количество солнечного света. Чуть светлее или темнее — и единственный кадр насмарку. Перед тем как вставить пластину с фотобумагой, Дмитрий сверяется с экспонометром на смартфоне.

«Аналог заставляет тебя думать. Когда снимаешь на цифру, можно сделать много-много снимков, выбрать два-три, остальное в мусорку. На пленке у тебя ограниченное количество кадров, поэтому начинаешь заранее выстраивать композицию, работать с экспозицией, учитывать детали. После того как начал снимать на пленку, я стал лучше снимать на цифру. Пленка — хороший тренажер», — рассказывает Дмитрий Островский.

Когда кадр сделан, кассету с фотобумагой Дмитрий помещает в черный чехол и несет на проявку. Проявочная обустроена тут же. На столе — контейнеры с разноцветными жидкостями и красивый деревянный сундук. Внутри ящика — ванночка с проявителем. Кассету в черном чехле фотограф кладет внутрь и плотно закрывает крышку, чтобы не попал свет. В ящике есть отверстия, куда можно засунуть руку, вытащить кадр из чехла и опустить в ванночку. Этим занимается Савелий, сын Дмитрия. Мальчик выполняет операцию вслепую.

Через минуту негатив вытаскивают из ящика и окунают в ванночки с отбеливателем, а потом с водой. Кадр проявляется медленно, нехотя. Дмитрий придирчиво рассматривает снимок через лупу и после вручает герою фото.

Фотография стоит 400 рублей. Желающих немного: гораздо больше прохожих, которые, как завороженные, наблюдают за процессом.

«Я преподаю в МИДИС, и зимой решил показать студентам, как проявляли фото. Это произвело фурор, и я подумал, что неплохо было бы познакомить с этим больше людей. Так и оказался на улице. В процессе никакого секрета, каждый второй случайный зритель говорит, что он в ванной делает то же самое. А вот на улице демонстрацию только я устраиваю»,— размышляет Дмитрий.



