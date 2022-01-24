На катке в парке Терешковой отменили сеансы из‑за Дня студента

Почти весь день 25 января вход для горожан закрыт

25 января на катке в челябинском парке Терешковой отменили сеансы массового катания. Каток будет закрыт для горожан с 14:00 до 20:00. Отмена действует один день, уже на следующий всё будет работать по старому расписанию.



Скорректировать расписание пришлось из-за празднования Дня студентов. В 16:00 начнется программа, и вход на каток будет осуществляться только по пригласительным билетам.

Те, у кого пригласительных нет, смогут покататься во вторник утром и вечером: с 12:00 до 13:30 бесплатный сеанс, а с 20:00 до 21:00 — платный.