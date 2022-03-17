На катке в парке Терешковой отменили сеансы из‑за внутренних работ

Вход для горожан будет закрыт 17 и 18 марта

В челябинском парке Терешковой отменили сеансы массового катания 17 и 18 марта. После 16:00 17 марта на лед будет выйти нельзя. Снова покататься по залитым льдом дорожкам можно будет только в субботу, 19 марта.



В парке изменения в расписании объяснили техническими работами: нужно обновить лед.

«Все сеансы массового катания до 19 марта отменяются из-за проведения внутренних работ», — говорится в сообщении парка.

В субботу, 19 марта, парк заработает в обычном режиме, изменений в расписании на этот день пока нет.