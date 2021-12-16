На катке в Челябинске устроят дискотеку со светомузыкой

Вечеринка на льду пройдет 18 декабря в парке Гагарина

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18 декабря в парке Гагарина пройдет вечеринка в честь официального открытия ледового катка. В 17:00 устроят дискотеку на льду с диджеем, светомузыкой и клубным MC. Можно кататься под свет прожекторов и танцевать под треки.



«На каток приглашен DJ SUSHKO с вертушками. Он вживую миксует музыку, подстраиваясь под настроение слушателей. Конкурсы и игры, к сожалению, проводить не будем из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки», — рассказали в администрации парка.

Музыкальные вечера на катке планируют проводить весь сезон, в паблике парка уже опубликовали расписание. Диджея на каток пригласят трижды за зиму: в эту субботу и на рождественские вечеринки 7 и 8 января.

Напомним, что каток в парке Гагарина запустили неделю назад. Взрослый билет — 150 рублей, детский — 100 рублей. Работает прокат: аренда пары коньков для взрослых на 1,5 часа стоит 150 рублей, а для детей — 100 рублей.