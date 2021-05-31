На интеллектуальном стендапе Вассермана в Челябинске смеялся только Вассерман

Субъективный репортаж с выступления известного российского эрудита

28 мая в Челябинске состоялась встреча с Анатолием Вассерманом. Организаторы позиционировали мероприятие как «интеллектуальный стендап». Корреспондент Первого областного информационного агентства побывал на стендапе, чтобы оценить интеллектуальный юмор.

Когда в редакции предложили сходить на интеллектуальный стендап Вассермана, я почувствовала неладное, увидев адрес проведения мероприятия: ул. Свободы, 155. Там находится семиэтажное здание, помещения которого сдают в аренду под офисы. Помимо прочего, в здании базируется колледж предпринимательства и отраслевых технологий, а еще центр дополнительного образования специалистов здравоохранения. В общем, странное место для проведения стендапа в пятницу вечером — особенно если учесть, что в Челябинске есть стендап-клуб и масса концертных площадок.





«Это здание в центре города, там большой актовый зал на 200 человек, — пояснил организатор Артем на мои вопросы о том, чем руководствовались при выборе локации. Судя по всему, молодой человек занимался организацией мероприятия из Санкт-Петербурга. — Но если честно, у вас в Челябинске странная ситуация с площадками…»

Уже на вахте охранник говорит, что выступление Анатолия Вассермана пройдет на втором этаже, в аудитории 205. Заглядываю. Кажется, ошиблась дверью. Я попала в классическую учебную аудиторию с тремя рядами старых столов-парт. В помещении собралось человек десять, а на месте преподавателя восседает сам Анатолий Вассерман — великий и ужасный. Он приветливо мне кивает и приглашает зайти: мол, мероприятие не началось, не стесняйтесь. Немного ошарашенная, я прохожу к свободному месту и достаю фотоаппарат.





С первой секунды складывается впечатление, что я пришла не на вечерний стендап, а на лекцию в университет. Стулья, на которых девушки, садясь, рвут капроновые колготки, разрисованные ручками старые парты со столешницами, облепленными жвачками. Слушатели похожи на провинившихся студентов.





Билет на мероприятие в аудитории стоил 600 рублей, а в день выступления цена подскочила до 1000. На входе никто ничего не проверял, хотя многие потрудились распечатать билеты. Один гость, вместо того чтобы спокойно пройти в аудиторию и сесть, спросил у Анатолия Александровича:

— Извините, а можно на входе купить билет? Вам деньги отдать.

— К сожалению, нет, только онлайн, так как человек, полномочный это делать, не присутствует, — вежливо ответил Вассерман.

— И что же мне делать?

В ответ Вассерман задумчиво развел руками, и к растерянному гостю подбежала помощница Анатолия и показала, как купить билет через телефон.

Аудитория постепенно заполняется. На стендап Вассермана пришло порядка 30 человек: за партами сидели парни в футболках, красивые женщины средних лет и взрослые мужчины в клетчатых рубашках с сединой в волосах.

«У меня с антителами все в порядке. Кто не может сказать того же, принимайте защитные меры»,

— неторопливо произнес Анатолий.





Я натягиваю медицинскую маску. Как оказалось, на выступлении Вассермана она действительно нужна, но помогает не так, как ожидается.



— Напомните, как была озвучена тема вечера? — спросил Вассерман.

— Стендап: искусственный интеллект и как развивать ум, — говорят с первых парт.

Вассерман на секунду замолкает, задумавшись, но тут же кивает и начинает свой монолог. С первых секунд интеллектуального стендапа я ждала хотя бы одну остроту. Ну хоть какую-нибудь. Но Анатолий был настроен весьма серьезно и, кажется, даже не пытался шутить.

«Что касается искусственного интеллекта, было у меня несколько публикаций о том, что он не опаснее естественного, и наоборот. И дело тут вот в чем: еще в советское время замечательный философ Эвальд Васильевич Ильенков несколько лет работал с сотрудниками интерната для слепоглухих детей. И он пришел к выводу, что у человека нет врожденных знаний. Все, что есть с рождения, — сосательный и хватательный рефлексы. Все остальное воспитывается…»

— начинает Анатолий.

Он говорит медленно, с расстановкой, правильными предложениями. И несмотря на то, что тема выбрана интересная, уже через десять минут я начала усиленно подавлять зевоту. К счастью, на мне медицинская маска.

«Вполне понятно, что искусственному интеллекту будут нужны иные ресурсы, нежели естественному. То есть конкурировать с нами он не станет. В чем можно быть уверенным: если искусственный интеллект будет развит не менее, чем естественный, то ему не меньше, нежели естественному, будут понятны выгоды от взгляда на мир с разных точек зрения. А значит, искусственный интеллект будет осознавать полезность взаимодействия с естественным не меньше, чем естественный будет осознавать полезность взаимодействия с искусственным. Поэтому я не боюсь множества красочно описанных бунтов машин. Бунта машин не будет, потому что не будет для него причин и, пожалуй, поводов»,

— медленно говорит Вассерман.

Зрители слушают Анатолия в полной тишине. Каждый внимательно смотрит на лектора. Никого не волнует, что заявленного формата «стендапа» здесь нет и, видимо, не будет. Более того, я не вижу, чтобы кто-то, кроме меня, зевал: только один молодой человек на первой парте «листает» телефон. Уснуть на задней парте умудрилась одна помощница Анатолия Александровича.





Монолог об искусственном интеллекте длится около получаса. На некоторых моментах рассказа лектор улыбается и немного посмеивается, но аудитория остается к таким реакциям безучастна. Завершив монолог, Анатолий предложил слушателям задать ему любые вопросы, даже не соответствующие теме. Аудитория немного оживилась, с четвертой парты подняла руку женщина в белом платье:



«Мы часто слышим эти два слова — „искусственный интеллект“. Но совершенно непонятно, что под ними подразумевается. Если мы говорим про естественный интеллект, мы можем опираться на Платона, который говорит о созерцании этого мира и об осмыслении. Это происходит через некий язык, где есть имя, есть вещь и человек. Промежуток между вещью и именем и дает человеку осмыслять, с чем он сталкивается, как переименовывает и как это структурируется. А о чем мы говорим, когда произносим искусственный интеллект? Это созерцание мира другим способом? Тогда зачем ему это? Что может стать толчком к тому, чтобы это вообще возникло?»





И Анатолий отвечает. Долго, минут по пятнадцать, постоянно отвлекаясь и перескакивая на другие темы. Помимо женщины в белом, вопросы задают еще несколько человек: спрашивают о проблемах виртуального общения, просят разъяснить смысл эксперимента Шредингера, интересуются, что думает Вассерман об ограниченности энергетики семьи и моде на религиозные организации и как оторвать детей от гаджетов.





Слушать Анатолия было хоть и интересно, но лично мне очень сложно. Я уже неоднократно ловлю себя, что теряю нить повествования и начинаю клевать носом. Ровно в 21:00 «стендап» заканчивается. К ведущему потянулись зрители сделать фото на память.

«Вы так хорошо, просто все объясняете! Все-все понятно. Лучше, чем на видео»,

— восторгались слушатели.

Вассерман кивает и вежливо улыбается. Ничего, кроме похвалы и слов благодарности, участники не говорят.

«Нам очень понравилось. Правда, заявленный в афише формат не совсем соответствует тому, что было. Да, речь Анатолия Александровича монотонная и тягомотная. Но мне было интересно. Некоторые мысли я записал — например, о том, что целеполагание необходимо. Эта, казалось бы, очевидная вещь на деле не всегда остается очевидной», — высказался о выступлении инженер-химик из Озерска Георгий Бобов, показывая исписанный цитатами блокнот.





Все слушатели уходят, и, пока Анатолий не удалился за ними, я подхожу к нему задать единственный вопрос.

— Анатолий Александрович, все-таки поясните мне: в афише был заявлен интеллектуальный стендап, но ваше выступление и близко не было похоже на него. Как так вышло?

— Реклама — двигатель торговли, — улыбнулась помощница Вассермана, но тот перебил девушку.

— Нет, дело совсем не в этом. Ну а как еще это обозначить? Другого термина для обозначения жанра подобных выступлений пока нет. Это не лекция, если вы заметили, большую часть времени я отвечал на вопросы, и это скорее семинар,— резюмирует Анатолий.

Он очень спешит, так как аудиторию арендовали только до 21:00, и не хотел задерживаться. Быстро вставив в уши беспроводные наушники, он закрывает дверь и спешит на вахту на первом этаже сдать ключ.

