На Ильменский фестиваль приедут Дмитрий Харатьян и Анна Ардова

Бардовский слет Олега Митяева состоится 25—27 июня

Стали известны специальные гости Всероссийского Ильменского фестиваля — 2021. На главной сцене палаточного бард-города, в общем концерте «Олег Митяев представляет» выступит Дмитрий Харатьян. А на сцену детского фестиваля авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни» выйдет Анна Ардова.





Главный гардемарин отечественного телевидения уже приезжал на «Ильменку». Харатьян вместе с Митяевым пели на сцене в 2004 году. К слову, актер также участвовал в юбилейных концертах Олега Митяева в Москве.







В музыкальной программе трехдневного бардовского концерта выступят артисты из Москвы, Калининграда, Томска и даже Дюссельдорфа. Среди заявленных — Виктор Третьяков, Вадим Егоров, поэт Сергей Плотов, Галина Хомчик, ансамбль «Зеленая лампа», «Необарды» во главе с Павлом Пиковским и многие другие.

Напомним, что фестиваль пройдет на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина». Для зрителей все события фестиваля бесплатные.