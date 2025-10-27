﻿На главной сцене Челябинска выступил народный артист Дмитрий Лисс

Он сыграл вместе с московской скрипачкой Дарией Зиатдиновой

Челябинский концертный зал имени Прокофьева вновь наполнился классической музыкой. Под сводами филармонии звучали два гиганта симфонического репертуара — скрипичный концерт Чайковского и Фантастическая симфония Берлиоза (6+). На сцене выступили артисты Челябинского филармонического оркестра под управлением народного артиста дирижера Дмитрия Лисса.

«Надеюсь, что мы удивим зрителей хорошим качеством исполнения. А программа, в общем, очень популярная, замечательная. Это музыка, которую все посетители филармонических концертов знают с детских лет. Это два шедевра: русский и французский», — поделился своим настроем главный дирижер Дмитрий Лисс.

Жемчужина концерта — скрипачка Дария Зиатдинова (Москва). Она участница многочисленных конкурсов, опытная исполнительница, но тем не менее каждый выход на сцену и сегодня вызывает у нее волнение.

«У нас было три репетиции, и я с большим удовольствием жду концерта. Конечно, есть волнение и ответственность, но главное — желание выйти на сцену и сыграть. Это огромная радость для меня», — рассказала солистка.

А в зрительном зале царили свои ожидания. Екатерина Чембулатова, постоянная гостья филармонии, пришла за тем, чего так не хватает в повседневности.

«Мы ожидаем получить яркие ощущения и наполниться энергией, которой, как нам кажется, недостает в нашей жизни. Ищем чистоту, подлинные звуки, музыку, чтобы полностью проникнуться и насытиться», — воодушевленно рассуждает гостья.

Услышать классику можно не только в филармонии. Открыть для себя богатое культурное наследие региона можно в программе «Золотая коллекция культуры Южного Урала» (6+) по субботам на ОТВ.