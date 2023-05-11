В Карабаше открыт сезон фонтанов. На центральной площади запущен сухой фонтан, на городском пруду — плавающий. Первый был впервые запущен в 2021 году, фонтан на пруду стал подарком к 200-летию города от предприятия «Карабашмедь» (входит в Группу РМК).
«Фонтаны стали любимым местом семейного отдыха и встреч для молодежи. Все лето здесь будет звучать музыка. В новом сезоне решено оставить полюбившиеся плейлисты с классическими и современными композициями», — комментирует глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.
Плавающая конструкция смонтирована на понтоне и расположена в старой части города на улице Освобождения Урала.
«Фонтан размером 66×13 метров смонтирован на понтоне. Специальные форсунки в определенной последовательности создают различные водные рисунки. Высота струй достигает 20 метров, воду подают 29 насосов», — говорит главный инженер АО «Карабашмедь» Сергей Пономарев.
Фонтаны работают каждый день до 23:00. Светомузыкальная программа продолжается с 19:00 до 21:30 с получасовым перерывом.
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