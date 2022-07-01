На главном Сабантуе Челябинской области пройдет авиашоу и выставка самолетов

Появились подробности самого масштабного «праздника плуга» в регионе

9 июля на спортивном аэродроме Калачево под Копейском пройдет главный Сабантуй региона. Площадка для праздника новая. На ней пройдет авиашоу, конкурс юрт, соревнование по борьбе на поясах и праздничный концерт.



Новым для «праздника плуга» станет выставка самолетов и авиашоу со спортивными самолетами ЯК-52. В остальном все с традиционным тюркским колоритом: возведут традиционные татарские поселения с юртами, подворьями и национальными костюмами. Среди них жюри праздника выберет лучший национальный уголок.





Дополнит праздник выступление артистов из Башкирии и Татарстана с песнями и танцами, соревнование по национальной борьбе на поясах и мастер-классы. Гостей научат варить буузы и лапшу, плести пояса и делать национальные украшения своими руками.

Копейск принимает областной Сабантуй впервые. Начнется праздник 9 июля в 12:00.

Ранее Сабантуй прошел в челябинском парке Гагарина.