На гаражной распродаже в Челябинске проведут лекторий об экологичном образе жизни

Спикеры объяснят, зачем сдавать одежду на переработку и почему пора отказаться от одноразовых бритвенных станков

27 ноября в Центре креативных индустрий SVOBODA 2 проведут встречи, посвященные экологичному образу жизни. Спикеры расскажут, как одеваться стильно и при этом не захламлять квартиру, как сократить количество отходов дома и почему этим вообще необходимо заниматься.



В качестве лекторов пригласили челябинских экоактивистов: куратора проекта «Вещеворот» Алину Еремину, экостилиста Ольгу Шалыгину и Катю Рахимову — хозяйку первого в Челябинске магазина, где учат отказываться от одноразовых вещей.

Лекции и беседы продлятся с 13:00 до 18:00. Мероприятие завершится литературным блоком с поэтом Натальей Санниковой, филологом Яном Любимовым и литературным коучем Марией Розенберг.

Во время лекций на базе клуба РМЦ пройдет гаражная распродажа: челябинцы будут продавать по демократичным ценам ненужную им одежду, книги и украшения. Кроме того, на распродаже пройдет обмен растениями и книгами — и то и то участники могут захватить с собой.

Вход 100 рублей. Адрес: ул. Свободы, 2/2, клуб РМЦ.