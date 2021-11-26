27 ноября в Центре креативных индустрий SVOBODA 2 проведут встречи, посвященные экологичному образу жизни. Спикеры расскажут, как одеваться стильно и при этом не захламлять квартиру, как сократить количество отходов дома и почему этим вообще необходимо заниматься.
В качестве лекторов пригласили челябинских экоактивистов: куратора проекта «Вещеворот» Алину Еремину, экостилиста Ольгу Шалыгину и Катю Рахимову — хозяйку первого в Челябинске магазина, где учат отказываться от одноразовых вещей.
Лекции и беседы продлятся с 13:00 до 18:00. Мероприятие завершится литературным блоком с поэтом Натальей Санниковой, филологом Яном Любимовым и литературным коучем Марией Розенберг.
Во время лекций на базе клуба РМЦ пройдет гаражная распродажа: челябинцы будут продавать по демократичным ценам ненужную им одежду, книги и украшения. Кроме того, на распродаже пройдет обмен растениями и книгами — и то и то участники могут захватить с собой.
Вход 100 рублей. Адрес: ул. Свободы, 2/2, клуб РМЦ.