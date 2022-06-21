Мы побывали на предпремьерном показе, на обсуждении со зрителями и поговорили с Александром Хантом.
Александр Хант и Игорь Иванов (исполнитель роли Дани) на встрече со студентами ЧГИКаЕсли коротко: «Межсезонье» — это не история Кати и Дениса. Это история других школьников: мальчика Дани и девочки Саши, переживающих кульминацию пубертатного возраста. Это время концентрированного протеста и бунта — момент, который помнит каждый, кто был подростком.
Тебя просто бомбит оттого, что надо подчиняться нелепым родительским требованиям, жить по непонятно кем установленным правилам. Зачем ходить в школу? Почему нельзя покрасить голову в розовый, а в нос вставить кольцо? Почему нельзя дружить с этой девочкой? Зачем приходить домой не позже одиннадцати? Почему ты что-то кому-то должен? Почему вообще все — вот так?
И милый послушный мальчик, и тихая умная девочка внезапно превращаются в неуправляемых монстров и отменяют родителей. Больше никто никого не слышит. И никто не минует этот опасный возраст, никто его не перепрыгнет и не проспит.
Кадр из фильма «Межсезонье». Большая часть картины снималась в Екатеринбурге
На этапе подготовки Александр Хант перелопатил 11 тысяч анкет, собранных во ВКонтакте. 11 тысяч анкет. Не всякая социологическая компания обрабатывала такой массив данных, и было бы здорово, если бы психологи вместе с педагогами и социологами этот материал каким-то образом обобщили и рассказали родителям об умонастроениях молодого поколения.
Потому что дети со своими родителями никогда ни о чем таком не говорят.
Подростки отвечали на вопросы о том, как живут и что чувствуют. Некоторых ребят режиссер попросил записать видеоинтервью — так он искал (и нашел) главных героев. С этих монологов-видеоинтервью и начинается фильм:
«...Ты должна учится! Пойти по какой- то профессии. Господи! Я вам. Ничего. Не должна».
«...Я не уверен в себе. Никогда. Я не люблю себя. Выхожу на улицу, думаю: кто все эти люди? Почему никто не танцует?»
«...Этот мир очень несправедлив. Жадный, нечестный. И я часто нарываюсь на конфликты, потому что я понимаю, что какие-то люди не правы, и я им об этом прямо говорю».
«Когда я смотрел трансляцию на Periscope, я четко понимал: эти псковские школьники — не самоубийцы. Они находятся в сложной ситуации. Они не понимают, что происходит вокруг. И никто не может им объяснить реальную картину. Они сами загоняют себя в угол. И было очень четкое ощущение, что эта ситуация была разрешима. Нужен был просто нейтральный спокойный голос, независимый от сторон конфликта. И все могло закончится иначе», — так Александр Хант ответил на вопрос, чем его зацепила псковская история.
Хант снял историю подросткового протеста, которая только отсветом напоминает псковскую трагедию. Сам протест универсален.
Очень домашний мальчик Даня вырос с мамой. Его мама - это гиперопека, которая переводится как мамина любовь. Девочка Саша живет с мамой, отчимом и их новым ребёнком. Ее мама - это старшая сестра, которая предала ее ради какого-то неизвестного мужчины. Этих двоих детей вытолкнет друг к другу желание освободиться.
Побег из дома они придумают на ходу, случайно. А когда поймают веселящий кайф делать все, что хочется, без страха получить взбучку, уже не смогут остановиться.
Неважно, сколько лет вашему ребенку: однажды он точно будет подростком, который обнаружит, что его родители — глупые, закомплексованные, несчастные люди, которые боятся изменить свою никчемную жизнь. И вы не сможете переубедить его своими дурацкими правильными фразами.
Если бы отзыв на фильм «Межсезонье» писала условная учительница скрепного образца, то фразы были бы примерно такие:
Режиссер Александр Хант на сто процентов на стороне подростков, чем вызывает безусловное уважение.
Фильм вызвал очень бурное обсуждение. Зрители, которые пришли на предпремьерный показ в «Синема Парк», были так взволнованы, что задавали вопросы не только режиссеру, но и друг другу:
«Я слов не могу подобрать. Спасибо вам! Мы все жертвы нашего детства», — другая взрослая женщина.
«Есть у вас рецепт, как не доводить до такого? Как говорить с детьми? Воообще ничего не запрещать?» — мужчина горячится.
«Почему вам не жалко родителей? Вы вынесли приговор всему поколению родителей! Я не могу понять, кто в этом фильме хороший?» — другой мужчина средних лет.
«Для кого вы сняли этот фильм? Для подростков или для родителей?» — это молодая девушка.
И пожалуй, самая ценная фраза 17-18-летней зрительницы: «Я очень хочу привести на этот фильм своего отца».
И так встречали фильм в Екатеринбурге, Перми, Петербурге, Новосибирске, Москве — везде, где прокатился предпремьерный тур. Зал вставал и аплодировал.
Александр Хант, который снимал «Межсезонье» больше двух лет совершенно бесплатно и независимо от какой бы то ни было государственной поддержки, высказался на такую болезненную и, как видим, убийственную тему очень свободно. Поэтому получилось честно, что на больших экранах сейчас редкость.
«Когда я начал общаться с подростками — я понял, про них родители ничего не знают. И они про родителей - тоже ничего. Это на самом деле, главная проблема. Дети рисуют мам и пап схематично, по шаблону. Родители ничего про себя не рассказывают. Но если ты хочешь, чтобы ребенок был с тобой откровенен — позволь для начала эту искренность и откровенность самому себе. Просто расскажи ему про свои трудности — и это вернется. Это непросто. Конечно, непросто. И правда в том, что рецепта никакого нет», — резюмирует режиссер.
Жизнь слишком прекрасна, чтобы ее бояться. Эта фраза, рассыпанная по всей длине фильма на отдельные слова на заборах, все же считывается.