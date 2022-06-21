Александр Хант и Игорь Иванов (исполнитель роли Дани) на встрече со студентами ЧГИКа



На этапе подготовки Александр Хант перелопатил 11 тысяч анкет, собранных во ВКонтакте. 11 тысяч анкет. Не всякая социологическая компания обрабатывала такой массив данных, и было бы здорово, если бы психологи вместе с педагогами и социологами этот материал каким-то образом обобщили и рассказали родителям об умонастроениях молодого поколения.



Потому что дети со своими родителями никогда ни о чем таком не говорят.



Подростки отвечали на вопросы о том, как живут и что чувствуют. Некоторых ребят режиссер попросил записать видеоинтервью — так он искал (и нашел) главных героев. С этих монологов-видеоинтервью и начинается фильм:

«Когда я смотрел трансляцию на Periscope, я четко понимал: эти псковские школьники — не самоубийцы. Они находятся в сложной ситуации. Они не понимают, что происходит вокруг. И никто не может им объяснить реальную картину. Они сами загоняют себя в угол. И было очень четкое ощущение, что эта ситуация была разрешима. Нужен был просто нейтральный спокойный голос, независимый от сторон конфликта. И все могло закончится иначе»,

— так Александр Хант ответил на вопрос, чем его зацепила псковская история.





Этот фильм очень честно и тонко исследует природу здорового подросткового бунта, такого же нормального явления в 13-15-17 лет, как... учиться ходить и есть ложкой в первый год жизни. Эти новые люди тоже в каком-то смысле учатся ходить — только не по проторенным правильным дорожкам, а туда, где им интересно, вот и все. Эти шаги, разламывающие родительские запреты, становятся каркасом взросления и каркасом сюжета.







Пожалуй, это первый за последние годы в кино прямой разговор о том, чем родители достали детей. Первая открытая попытка на детском языке вслух объяснить этим и всем остальным взрослым, чего они хотят.



Неважно, сколько лет вашему ребенку: однажды он точно будет подростком, который обнаружит, что его родители — глупые, закомплексованные, несчастные люди, которые боятся изменить свою никчемную жизнь. И вы не сможете переубедить его своими дурацкими правильными фразами.





«Я вспомнил, каким подростком был я. Понятно, что моя мама не догадывалась, чем мы с друзьями занимались и какие переживали приключения, и слава богу. Это нормально. Вот сейчас я молодой отец, у меня растет дочь. И не думаю, что я ей скажу когда-нибудь: «Слушай, вот было бы здорово, если бы ты пережила такие же приключения!» Конечно, нет! Я не хотел бы ничего подобного. Я отлично понимаю родителей, которые боятся за детей», — рассказывает режиссер Александр Хант.



Сбивчивые интонации, какие бывают у человека, которого впервые внимательно слушают, плюс документальность и искренность этих видеоинтервью зададут тон фильму. Будет впечатление, что камера подсматривает за героями. Тем более, что идею фильму дала реальная история.Хант снял историю подросткового протеста, которая только отсветом напоминает псковскую трагедию. Сам протест универсален.Очень домашний мальчик Даня вырос с мамой. Его мама - это гиперопека, которая переводится как мамина любовь. Девочка Саша живет с мамой, отчимом и их новым ребёнком. Ее мама - это старшая сестра, которая предала ее ради какого-то неизвестного мужчины. Этих двоих детей вытолкнет друг к другу желание освободиться.Побег из дома они придумают на ходу, случайно. А когда поймают веселящий кайф делать все, что хочется, без страха получить взбучку, уже не смогут остановиться.Если бы отзыв на фильм «Межсезонье» писала условная учительница скрепного образца, то фразы были бы примерно такие: