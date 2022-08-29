На фестивале «Уральский рубеж» выступил Вадим Самойлов

Концерт основателя группы «Агата Кристи» прошел в Солнечной долине

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На территории «Солнечной долины» под Миассом впервые за восемь лет состоялся фестиваль «Уральский рубеж». На фест приехал основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.



В субботу, 27 августа, музыкант исполнил известные хиты группы: «Истерика», «Вольно», «Ковер-вертолет», а еще новые песни, например «Где-то между».

Во время выступления на сцене устроили световое шоу. На треке «Я на тебе как на войне» за спинами артистов зажглось объемное сердце. Зрители знали слова песни наизусть и кричали их вместе с вокалистом.

Напомним, что фестиваль «Уральский рубеж. 2022. VoZрождение!» продолжался с 26 по 28 августа. На поляне у склона горы Известная сыграли «Лампасы», «Анансов и Ко», Томаs и «Черный кофе». Также в программу включили выступления команд из Челябинской области и соседних регионов.