На фестивале уличных театров в Челябинске сыграли спектакль про Петра I

Скоморошное шоу устроил театр «ВАУ» из Воронежа

В Челябинске продолжается фестиваль уличных театров — местные и приглашенные артисты играют прямо на улицах, ходят на ходулях, устраивают огненные шоу и пугают народ масками, передает журналист ИА «Первое областное».

Второй день открылся спектаклем «Как царь Петр чего-нибудь там». В шуточной форме и на ходулях артисты показывают, как царь обрезал бороды боярам, строил корабли ну и «еще чего-нибудь делал».





Артисты воронежского театра играют на тротуаре и с подмостков собственного фургончика, который путешествует с ними из города в город. Грузовичок напичкан реквизитом и раскрашен в праздничные цвета.







Фестиваль уличных театров будет продолжаться всю субботу. И закроется в воскресенье в 17:00 торжественным парадом. Расписание спектаклей смотрите здесь.