В Магнитогорске в начале лета состоится XX фестиваль театров малых городов. Проект, придуманный актером Евгением Мироновым и Театром Наций, путешествует по городам, давая возможность небольшим театрам из глубинки показать свои творческие возможности.
С 29 мая юбилейный фестиваль займет театральные площадки Магнитогорска — показы пройдут в драмтеатре им. Пушкина, ДК им. Орджоникидзе и театре оперы и балета. Кроме того, в парке «Притяжение» 2—4 июня развернется буйный и красочный фестиваль уличных театров «Театры без крыш», который придумал челябинский режиссер Алексей Тетюев.
В предварительной конкурсной программе театров малых городов есть очень необычные постановки, аудиоспектакли, спектакли-путеводители.
Например, триптих «Место действия — Лысьва» лысьвенского театра драмы. Как-то в Лысьве провели лабораторию документального театра: приглашенные драматурги несколько дней бродили по городу и собирали его историю. А потом получился спектакль-путеводитель, который истово рекомендуют не только гостям города, но и коренным жителям. Спектакль, между прочим, был высоко оценен критиками премии «Золотая маска» и даже попал в лонг-лист.
Еще одна заметная постановка — «12 обезьян» театра из Березников. Режиссер Петр Шерешевский создал свою, театральную версию фантастической кинодрамы. Из далекого Комсомольска-на-Амуре привезут историю «Папа», инсценированную на основе пьесы Горького «Мещане». А из Альметьевска — драму «Дөм» по мотивам произведения Льва Толстого «Власть тьмы». Спектакль будет идти на татарском, с синхронным переводом через наушники.
Челябинскую область будет представлять драмтеатр им. Пушкина с нашумевшим спектаклем «Лавр» режиссера Алексея Вотякова. Постановка попала в лонг-лист «Золотой маски», а Евгений Водолазкин, автор романа-основы, был от спектакля в полном восторге. Вне конкурса покажут тетюевские спектакли Spoky Noki и «Матрёша».
Фестиваль театров малых городов продлится до 5 июня. Подробности церемонии открытия и уличной программы «Театров без крыш» будут опубликованы чуть позже.
Добавим, что фест театров малых городов на территории Челябинской области состоится впервые. Уличные театры будут развлекать гостей во второй раз — первый фестиваль состоялся в Челябинске минувшим летом.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Телефакт. Миасс Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес Суперстар