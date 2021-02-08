На фестивале музыкального юмора Игоря Бутмана будут клоуны и певица из Австралии

Джазовый концерт состоится в Челябинске, Сатке и Троицке

Уже завтра на сцене концертного зала им. Прокофьева развернется фестиваль юмора и джаза Игоря Бутмана, главного джазмена страны. Его столичный оркестр вместе с приглашенными музыкантами сыграет лучшие джазовые композиции классиков и несколько импровизаций.

Игорь Бутман проводит свой авторский фестиваль в Челябинске в шестой раз. Благодаря ему челябинцы познакомились с джазовыми музыкантами разных стран и даже столичными театрами. Каждый сезон фестиваля — это новое шоу с сюрпризами.





В программе VI челябинского фестиваля — выступления уникального пианиста Олега Аккуратова (он уже играл для Челябинска отменные джазовые шутки), необычной певицы Фантине (у этой девушки доминиканские и русские корни, а еще она долгое время жила в Австралии, а гастролировала по всему миру!), вокалистки и тромбонистки из Снежинска Анастасии Ивановой. Кстати, Фантине и Олег Аккуратов участвовали в 9 сезоне шоу «Голос», который завершился 30 декабря 2020 года. Экзотическая певица добралась до полуфиналов, а пианист-вокалист вошел в тройку финалистов.





Самым необычным номером фестиваля будет выступление актеров театра «Лицедеи». Оргкомитет фестиваля держит в тайне то, в каком составе приедет театр клоунады, что именно покажет и кто будет на первых ролях. А мы помним, что в прошлом году, например, на сцене разыгрывали драму «Онегин-блюз» народного артиста Алексея Гуськова, в которой Игорь Бутман сыграл одну из главных ролей.

После шоу в Челябинске фестиваль отправится в область — выступления запланированы в Сатке и Троицке.