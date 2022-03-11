На фестивале моды «Платье города» в Челябинске покажут весенние коллекции сезона

Приедут участники из Москвы и Екатеринбурга. В афише заявлен и дизайнер из Италии

31 марта в Челябинске состоится ежегодный фестиваль «Платье города — 2022». На модном показе представят весенние коллекции одежды от дизайнеров из Челябинска и других городов России.



Показ пройдет в Театре оперы и балета имени Глинки. В зале установят 22-метровый подиум, который тянется от сцены в амфитеатр. В этом году дефиле обещают надолго не затягивать: организаторы надеются уложиться в два часа.

В дефиле участвует порядка 10—15 дизайнеров. Среди них мастера из Челябинска и Челябинской области, а также гости из других городов. Например, Сергей Сысоев из Москвы — один из ведущих дизайнеров российской моды. Недавно он создал коллекцию посуды для Императорского фарфорового завода. Работа с фарфором отразилась в новой коллекции одежды: платья в том же стиле, что и блюдца с чашками.

Вместе с ним приедет эпатажный московский дизайнер Анастасия Чернышова, последняя ее коллекция называется «Луораветланы. Настоящие люди. Чукчи». Еще один гость — дизайнер из Италии Виктория Шкульник. Она создала коллекцию пальто с репродукциями картин Ван Гога и Клода Моне из лимитированной коллекции кашемировых полотен.

Частью программы фестиваля «Платье города» остается ВИП-дефиле с известными персонами Челябинска. Бизнесмены и общественные деятели попробуют себя в роли моделей — специально для них дизайнеры подбирают костюмы. В этом году на сцену выйдут тренер по дзюдо Александр Миллер, председатель комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова, директор Камерного театра Илья Коломейский, балетмейстер Алексей Разин, бизнесмен Андрей Яцун, редактор «Хороших новостей» Александр Олексюк и ведущая телеканала ОТВ Юлия Макарова.

Напомним, что фестиваль моды «Платье города — 2022» проходит уже в 22-й раз. Подробнее о дефиле и закулисной кухне фестиваля в интервью рассказала организатор и идейный вдохновитель Светлана Клименко.