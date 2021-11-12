На фестивале «Камерата» лучший спектакль определят зрители

Кроме премии, от жюри будет вручен отдельный приз зрительских симпатий

Театральный фестиваль «Камерата» в этом году проходит в онлайн-формате, и это позволило организаторам сильно расширить программу. Несколько спектаклей — участников конкурсной программы транслировались онлайн. Жюри фестиваля выберет победителя уже 19 ноября. Напомним, фестиваль в этом году посвящен двухсотлетию со дня рождения Федора Достоевского.

Отдельный приз будет присужден за зрительский интерес. Фестивальные показы будут идти до 31 декабря и во внеконкурсной программе покажут спектакли со всего мира — для этого Камерный театр собрал отдельные заявки. Транслировать спектакли будут на сайте Первого областного информагентства и в группе во «ВКонтакте», а также в группе самого фестиваля. Спектакль, онлайн-трансляцию которого посмотрит наибольшее число зрителей, будет признан обладателем приза зрительских симпатий.

Напомним, юбилейный фестиваль «Камерата» должен был пройти в Челябинске очно, с 3 по 8 ноября. Но из-за коронавирусных ограничений фестиваль перенесли в онлайн-формат. Так, в программе фестиваля появились новые спектакли, лекции и необычные форматы. «Камерата» проводится за счет гранта Союза театральных деятелей.