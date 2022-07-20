На фестивале эпохи бронзы в Челябинской области встретятся реконструкторы трех стран

«Пламя Аркаима» в заповеднике состоится 30 июля

«Фестиваль посвящен бронзовому веку и приурочен к 35-летию со дня открытия

поселения „Аркаим“. Должен отметить, что на сегодняшний день „Пламя Аркаима“

остается единственным историческим фестивалем эпохи бронзы в стране. Посетители

увидят костюмы, предметы быта, оружие, технологии, музыкальные инструменты не

только аркаимцев, но и шумеров, древних египтян. Это очень интересно и зрелищно»,

— поделился подробностями директор заповедника «Аркаим» Валерий Волик.

«Любой желающий сможет научиться изготавливать наконечники стрел из кремня, попробовать отлить изделие из бронзы, соткать на древнем ткацком станке пояс и освоить многие другие древние технологии»,

— рассказал Иван Семьян, руководитель Центра исторических проектов «Археос».

На заповедной земле памятника истории и культуры «Аркаим» состоится реконструкторский фестиваль. На шестом ежегодном фесте «Пламя Аркаима» 30 июля соберутся археологи, музейные работники и мастера исторической реконструкции со всей России и не только. Заявки на участие прислали более 40 реконструкторских клубов из Миасса, Чебаркуля, Екатеринбурга, Москвы, Алматы, Салехарда и Кишинева.В этом году фестиваль проводится при тесном сотрудничестве заповедника «Аркаим» и команды «Археос», с поддержкой министерства культуры Челябинской области и Фонда президентских грантов.На поляне фестиваля организуют сразу 19 разных тематических площадок. В программе — конкурсы, состязания по древнему бою, мастер-классы различных ремесел и навыков человека эпохи бронзового века. Так, гость из Молдовы Нико Прескура проведет лекцию и мастер-класс по искусству лучного боя степных воинов. Кроме того, в рамках фестиваля покажут главный уральский фильм 2022 года «Аркаим. Колесница времени».Главное события фестиваля — турнир воинов-реконструкторов. Участники будут соревноваться в силе и ловкости владения старинным оружием и ведении исторического боя. А зрители смогут пострелять из лука, подержать в руках мечи, сделать себе памятные сувениры из кожи, дерева и кости.Особенную программу для фестиваля назвали «Ткань времени». Эта площадка будет буквально переносить гостей события в эпоху бронзы.Завершится фестиваль традиционными посиделками у костра, как и любое событие заповедника «Аркаим».