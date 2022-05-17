На фестивале «Дебаркадер» в Челябинске будут танцоры, байкеры и трехметровая скульптура авокадо

Рассказываем, что смотреть на празднике современного искусства с 18 по 21 мая

«Мое авокадо», скульптура Максима Свищева

«Эта картина в принципе про время, про то, как люди убивают время, уничтожают свою жизнь. При этом она забавная, смешная. Чем мне нравится Босх — у него жуткие мотивы и при этом очень много юмора. Все это удивительным образом перемешивается и в итоге становится очень человечным. Перформанс для „Дебаркадера“ будет состоять из безответственных этюдов на тему времени. Люди чаще всего время не замечают — мы живем либо в будущем, либо в прошлом, в настоящем мы редко находимся»,

— поясняет режиссер Радик Рябков.

В Челябинске 18 мая стартует «Дебаркадер» — фестиваль современного искусства, который в восьмой раз проводит Исторический музей Южного Урала. В разные годы на площадке фестиваля устраивали театральные представления, показ мод, музыкальные концерты на крыше и необычные звуковые и визуальные инсталляции с участием известных артистов и перформеров города вроде Льва Гутовского.Откроется фестиваль 18 мая выставкой «О дивный новый мир». Это коллекция экспонатов Галереи современного искусства из Екатеринбурга, которая выполнена в классических и современных техниках. Тут живописные полотна соседствуют с лайтбоксами, а фотографии — с надувной трехметровой скульптурой «Мое авокадо». Художники этого медиа-арта являются лауреатами престижных выставок, биеннале и премий, их работы хранятся в частных коллекциях по всему миру.А вечером 18 мая в 18:00 на площадке между башнями начнется танцевальный батл. Сразу несколько танцевальных школ Челябинска представят свои номера. В программе: латиноамериканские танцы, k-pop, исторические вальсы. А в 19:00 на летней эстраде студия исторического танца «Гаттака» научит всех желающих танцевать польку или гопак.Про k-pop расскажем отдельно. Челябинцы не только увидят корейские танцы под корейскую поп-музыку. Это будет настоящий конкурс команд, имитирующих выступление корейской группы с точки зрения хореографии и костюмов. Поверьте, зрелище будет ошеломительное!Ближе к ночи, в 21:00, зрителей фестиваля затянут в театральный перформанс. Режиссер Радик Рябков и девять артистов «Студии М» (они из студии-театра «Манекен», да) развернут действо, которое наполнено игрой света и ветра, а посвящено времени, мечтам и творчеству.Перформанс составили из нескольких этюдов, посвященных времени, темпу городской жизни, способности людей «быть в моменте». Один из центральных образов — корабль, плывущий по золотому морю. Его сделают из спасательных одеял, у которых одна сторона золотая, другая — серебряная. А на парусе — полотно Босха «Корабль дураков».Следующий вечер, 19 мая, будет сплошь танцевальным — на летней эстраде мастер-классы давать будут педагоги школы танцев «Вероника». Начало классов в 19:00, для участия нужно просто прийти на площадку в удобной одежде и обуви.Ближе к финалу фестиваля, 20 мая, на площади между башнями музея состоится исторический бал от студии «Гаттака». Принять участие в нем могут только те, кто уже несколько месяцев репетирует танцы. А вот посмотреть — пожалуйста. Начало бала в 19:00.Апогея «Дебаркадер» достигнет 21 мая. Тогда на площадках вокруг музея выставят ретро- и современную мототехнику, чтобы устроить открытие сезона «ПОЛОW.O.D.ЬЕ». Более 500 мотоциклов, музыкальные сеты от группы Lionel (Челябинск), Sahalin (Новосибирск) и хедлайнеров Never-Opened-Doors (Челябинск), конкурсы и специальные призы от партнеров праздника.К вечеру 21 мая фестиваль «Дебаркадер» плавно перетечет в «Ночь музеев», подробную афишу которой вы можете найти у нас на сайте.