На фасаде дома в Миассе нарисуют картину Федора Конюхова

Началось голосование за один из трех вариантов

Администрация Миасса сообщила, что на улицах города скоро появится еще один уникальный мурал. Особенность этого произведения искусства в том, что его эскиз будет выполнен по инициативе и предложению почетного гражданина Миасса, известного путешественника Федора Конюхова. Выбор изображения и дома, на котором появится мурал, возложен на самих жителей.

Муралы, эти огромные, профессионально исполненные рисунки на стенах многоэтажных домов, стали неотъемлемой частью экскурсионной и культурной атмосферы Миасса три года назад. За это время в городе появились четыре масштабных объекта уличного искусства.

Известный рекордсмен, первооткрыватель, путешественник Федор Конюхов стал автором предложенных трех эскизов, из которых жители смогут выбрать наиболее подходящий для каждого района города. «Путь к вершине» — это один из предложенных вариантов, который может появиться на улице Вернадского, 58. «Уходящая» — эскиз, который может украсить проспект Макеева, 44. И наконец, «Альбатрос» — вариант для улицы Победы, 7.

Этот проект, кроме прочего, знак благодарности и признания для Федора Конюхова за его вклад в путешествия и культурное наследие города. Пока в голосовании с небольшим отрывом лидирует картина «Уходящая».



Напомним, на днях на большие экраны страны вышел блокбастер о Федоре Конюхове «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком в главной роли. О съемках, о своем путешествии вокруг Земли на воздушном шаре, о том, что в фильме правда, а что нет, и почему Федор Бондарчук — сильный мужичок, Федор Конюхов рассказывал здесь.