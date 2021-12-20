На фасаде дома в Челябинске нарисовали синичку

Рисунком художники решили поздравить жителей Ленинского района с Новым годом

В Челябинске на здании по адресу ул. Гагарина, 19 появились граффити с синичкой. Авторы работы — художники ассоциации «Граффити Россия». На работу у них ушло два дня.



Синичка небольшая, всего в два этажа высотой. Как объяснили художники, дом на Гагарина, 19 недавно отремонтировали и поэтому делать рисунок на всю стену смысла нет.

«Синичка достаточно минималистичная. На наш взгляд, природные мотивы всегда подходящий вариант для города. Позже решили добавить еще декоративные элементы в виде листьев и бабочек. Очень хотелось подчеркнуть новый отремонтированный фасад дома и не закрашивать его основной фон полностью. Надеемся, что жителям понравился наш подарок», — прокомментировал руководитель ассоциации «Граффити Россия» Павел Щеклеин.

Граффити были созданы при поддержке Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области.