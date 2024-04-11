На этнофестиваль в Аркаиме приглашают керамистов и танцоров кадрили

Мастера расскажут о традиционных ремеслах и промыслах

В июне музей-заповедник «Аркаим» проведет на своей площадке фольклорно-этнографический фестиваль. Главной темой в этом году станет духовная культура народов Южного Урала. О старте приема заявок от участников сообщили в пресс-службе заповедника.

В этом году для фестиваля подготовят 11 интерактивных площадок: от ремесленных мастерских до молодецких забав. Зрители смогут научиться игре на народных инструментах, побывать на дефиле, познакомиться с образцами традиционных ремесел на ярмарке мастеров и понаблюдать за соревнованиями профессионалов.

В фестивальном конкурсе примут участие вокалисты, танцовщики, дизайнеры, резчики по дереву, мастера по металлу, керамике и ткани. Все претенденты должны будут продемонстрировать таланты в традиционном народном стиле. Лучших наградят дипломами и призами фестиваля.

Фестиваль состоится с 7 по 9 июня.