На Дне славянской письменности и культуры в Челябинске устроят национальные выставки

Праздник состоится 24 мая на набережной у Государственного исторического музея Южного Урала

В Челябинске отметят День славянской письменности и культуры памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. Праздник проведут Дом дружбы народов Челябинской области, министерство культуры и челябинская митрополия.



На набережной у Исторического музея устроят выставки национально-культурных объединений области. Областной Чувашский культурный центр покажет национальные костюмы, головные​ уборы тухья и хушпу, монисты, теветь (нагрудная перевязь).​ Представители Пластовского района проведут встречу гостей в русской горнице и устроят мастер-классы по народной кукле, иконописи, плетению поясов и валянию из шерсти. Златоустовский Славянский центр покажет традиционных тряпичных кукол и шерстяные изделия. Кроме того, запланированы выставки лоскутных изделий и мастер-класс — конкурс по каллиграфии. Начало праздничной выставки запланировано на 18:00.



А в 19:00 начнется концерт. Музыкальная программа откроется колокольным звоном, а потом выступят ансамбли, оркестры и танцевальные коллективы из Челябинска и областных организаций. Также на сцену выйдут победители отборочных туров областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала» и международного фестиваля «Пою мое Отечество».

