На День Кунашакского района выступит кавер‑группа и певец из Башкирии

На праздник устроят дискотеку и фейерверк

На День района в Кунашаке выступит башкирский певец Ильяс Киньягулов и кавер-группа «Радио Мальта», победители уральской премии Wedding Awards — 2022.

В день праздника устроят ярмарку мастеров и спартакиаду «Мы татары», где участники будут соревноваться в национальных видах спорта, например в борьбе куреш.

«Радио Мальта» выступает со своим шоу-балетом и исполняет известные российские хиты на сцене. Они выступали на свадьбах и праздниках в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Магнитогорске и других городах Урала. Ильяс Киньягулов — ведущий и продюсер из Уфы. Он много лет пишет тексты и музыку для других исполнителей и исполняет собственные треки.

Финалом праздника станет большой фейерверк. Начало концерта в 19:00 на центральной площадки Кунашака. Вход свободный, 12+.