На День города в Магнитогорске выступят «Кар-мен», «Пропаганда» и Чичерина

Отмечать праздник будут два дня

В Магнитогорске 15 и 16 июля будут отмечать День города и День металлурга, на празднике выступят группы «Кар-Мен», «Пропаганда», «Всегда!» и рок-певица Юлия Чичерина. К празднику пообещали открыть первую очередь парка "Притяжение«Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



15 июля основной площадкой праздника станет на площадь у «Арены Металлург», там перед магнитогорцами выступят «Всегда», «Пропаганда» и «Кар-мен», а в 22:30 в честь праздника устроят лазерное шоу. Завершит первый праздничный день фейерверк. Он начнется в 22:40.

16 июля празднование переместится в парк у Вечного огня. Там в 11:00 начнутся гонки на парусниках, а в 12:00 пройдет городской турнир по киберспорту, гонки на парусниках.

В 14:00 свою программу сыграют артисты уличного театра из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина Пэжо».

С 17:00 в парке начнется большой праздничный концерт местных музыкантов. Хедлайнером станет рок-певица Юлия Чичерина, ее выступление запланировано на 21:30.

Второй день праздника закончится большим фейерверком в 23:30.





Еще, к празднику откроют пространство «Притяжение». Это большое пространство, где откроются новые выставочные пространства, гастро-парки и рестораны, зоны отдыха, роллер-парки. Проект хотят полностью завершить к 2025 году, но некоторые площадки будут доступны для горожан уже в июле. В честь праздника там запустят светомузыкальный фонтан и проведут концерт местных музыкантов.

День города в Магнитогорске традиционно проводят совместно с Днем металлурга, который празднуют каждый год в первое воскресенье июля.

Напомним, ранее День города прошел в Озерске, где выступил рок-музыкант и шоумен Александр Пушной.